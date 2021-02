Über 84.000 Steirer für Impfung vorgemerkt

Für Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) stellt die Zulassung von AstraZeneca einen weiteren Schritt dar. „Aber die Steiermark ist letztlich davon abhängig, wie viele Impfdosen tatsächlich geliefert werden. Nur jede einzelne durchgeführte Impfung ist ein wirkungsvoller Schritt in Richtung Normalität und gibt uns ein Mehr an Zuversicht und Hoffnung, damit wir bald wieder in unser gewohntes Leben zurückkehren können.“