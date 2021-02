Sturm ist vor dem Außenseiter auf der Hut

Erinnerungen an den Maiabend 1997 werden wach, wenn das Team von Christian Ilzer die Vienna am kommenden Freitag zum Cup-Viertelfinale empfängt. Beim bislang letzten Duell mit dem Traditionsklub gewannen die Schwarzen den Cup-Pokal. Doch der Favorit ist auf der Hut - die Wiener warfen in der Runde zuvor Altach raus.