„Ibra“ gegen Lukaku: Staatsanwaltschaft ermittelt!

Den heiß umkämpften Viertelfinal-Kracher der beiden Stadtrivalen am vergangenen Dienstag gewann Inter mit 2:1. Milans Altstar Ibrahimovic geriet dabei immer wieder mit Lukaku von Inter aneinander - unter anderem auch Kopf an Kopf. Der Schiedsrichter zeigte beiden Gelb. In der zweiten Halbzeit flog Ibrahimovic schließlich mit Gelb-Rot vom Platz. Am Freitag wurden beide Akteure mit einem Spiel Sperre bestraft.