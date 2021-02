Hälfte aller Ansteckungen durch soziale Kontakte

Mit Spannung wird die Entscheidung, ob der Lockdown neuerlich in die Verlängerung geht, heute auch in Niederösterreich erwartet. Klar scheint vorab nur: Angesichts der weiten Verbreitung der Mutation wird jeder Öffnungsschritt zur Mutprobe. Vor allem der Nachweis der hochansteckenden Virusvariante im Abwasserverband Raum Bad Vöslau im Bezirk Baden – die „Krone“ berichtete – bereitet den Behörden große Sorgen. Zumindest die Ergebnisse der Schwerpunkttestungen in den betroffenen elf Gemeinden machen nun aber Hoffnung. „Insgesamt 7386 Menschen haben das Angebot genützt und sich Gewissheit geholt. Nur sechs Tests waren positiv. Nach der PCR-Nachtestung werden die positiven Proben einem speziellen Vortest auf die neue Mutation unterzogen“, erklären der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.