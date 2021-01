Steirische Industrie blickt positiv in die Zukunft

Das mittlerweile berühmte Licht am Ende des Tunnel - zumindest in der steirischen Industrie handelt es sich dabei nicht länger um eine „Fata Morgana“. So zumindest der Grundtenor aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Steiermark, an der sich 53 Betriebe mit insgesamt knapp 42.000 Mitarbeitern beteiligt haben. Der Index zur Bewertung der aktuellen Geschäftslage liegt erstmals überhaupt seit Ausbruch der Pandemie im positiven Bereich - und das mit „plus 30“ ziemlich ordentlich. „Die Entwicklung ist wirklich extrem positiv - vor allem im Vergleich zur letzten Umfrage vor drei Monaten“, resümiert auch der steirische IV-Boss Stefan Stolitzka zufrieden.