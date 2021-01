AK-Präsident: „1000 Euro für jeden Haushalt“

„Die Steigerung der Kaufkraft ist ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung der Krise“, ist AK-Präsident Markus Wieser überzeugt. Er sieht daher die Bundesregierung in der Pflicht: Ein Gutscheinheft für alle Haushalte müsse her, das wären alleine in Niederösterreich 730.000. Das Heft solle 100 Gutscheine zu je 10 Euro beinhalten, die bis Jahresende im Handel, für Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können.