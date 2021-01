Ivona Dadic und Verena Preiner fallen für Wien aus

Ivona Dadic und Verena Preiner verschieben damit ihren Auftakt in die Hallen-Saison auf das Meeting nächste Woche am 6. Februar in der Linzer Kornspitzhalle. Ivova Dadic startet dort über 60 m Hürden und im Kugelstoßen, Verena Preiner vermutlich im Kugelstoßen, Hochsprung und über 60 Hürden.