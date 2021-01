Prozess um Kinderpornos: Ausreden zogen nicht

Es waren unerfreuliche zwei Stunden für einen honorigen Tiroler Pensionisten am Landesgericht: Der 77-Jährige hatte auf Computern und am Handy Kinderpornos angesehen und gespeichert, was trotz Löschung der Daten nachweisbar war. Allen Ausflüchten zum Trotz wurde unter anderem klar, dass der Angeklagte über viele Jahre mehr als 24.000 Mal einschlägige Suchbegriffe verwendet hatte.