Ilegal: Frau färbt Fell ihres Vierbeiners pink

„Die Frau sollte sich lieber eine Modepuppe anschaffen. Ein lebendes Tier für so eine sinnlose Aktion zu missbrauchen, ist ethisch und glücklicherweise auch vom gesetzlichen Standpunkt her inakzeptabel“, so Eva Persy, Leiterin der TOW. Die Identität der Dame konnte ausgeforscht werden. Es drohen Strafen bis zu 15.000 Euro.