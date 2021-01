Schutz vor Unwetterfolgen

Die Unwetter werden seit Jahren immer heftiger. Die Folgen für Landwirtschaft und Bewohner sind meist verheerend. In Deutsch Kaltenbrunn wurde daher in die Sanierung eines Entwässerungssgraben sowie den generellen Hochwasserschutz investiert. Schwere Schäden, wie zuletzt 2020, sollen so in Zukunft vermieden werden.