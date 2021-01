Mittelschule Kötschach-Mauthen wirbt mit Video

Dazu kommt Konkurrenz in Form der AHS-Unterstufe in Hermagor. Nußbaumer: „Ich liebe positive Herausforderungen, denn ich weiß, was unsere Mittelschule mit den Schwerpunkten Musik und Italienisch sowie Sport leistet. Zum Schulwissen vermitteln wir den Kindern auch gute Werte und sind leistungsorientiert. Zahlreiche Bundes- und Landesmeistertitel sprechen für unsere Schüler.“