Zwist um Distance-Learning in den Fahrschulen

„Kein geeigneter Ersatz“

In einem Fall hat dann die BH Linz-Land am 13. Jänner den Bescheid zur Durchführung der L17-Ausbildungsfahrten erteilt. Knapp eine Woche und einer unangekündigten Inspektion bei der Fahrschule später, will man diesen jetzt aber wieder rückgängig machen. „Weil E-Learning beim Erwerb der Lenkberechtigung keinen geeigneten Ersatz für den gesetzlich vorgesehenen Präsenzunterricht darstellt, sondern lediglich als zusätzliche Hilfestellung zur Prüfungsvorbereitung dient“, argumentiert die Behörde.