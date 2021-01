29 von 2534 Getestete mit positivem Covid-Ergebnis

Indes war weiter unklar, wo die Verbreitung der südafrikanischen Variante ihren Ausgang genommen hatte. „Mit den PCR-Massentestungen im Bezirk Schwaz wollen wir so rasch als möglich einen umfassenden Einblick in das Infektionsgeschehen gewinnen, möglicherweise infizierte Personen finden und ihre Kontaktpersonen bestmöglich ausfindig machen. Nur so können wir eine weitere Verbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation eindämmen“, sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Die vorliegenden positiven Testergebnisse werden routinemäßig weiteren Analysen hinsichtlich des möglichen Vorliegens einer Mutation unterzogen, hieß es.