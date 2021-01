Wetter: Kommende Woche minus 13 bis plus 10 Grad

Am Donnerstag ziehen von Westen her mit einer Störungszone dichte Wolken auf und es breitet sich teils kräftiger Niederschlag an der Alpennordseite aus. Die Schneefallgrenze steigt dabei nach und nach von tiefen Lagen auf knapp über 1000 Meter im Westen, im Osten kann sich die kalte Luft noch bis in die Nacht hinein halten und hierher breitet sich der Niederschlag ebenfalls erst gegen Abend aus. Im Süden hingegen bleibt es trocken, wenn auch mit einigen Wolken. Der Wind dreht mit der Störungszone auf West und frischt dabei kräftig auf. Die Frühtemperaturen erreichen dann minus acht bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen ein bis acht Grad, wobei die Temperaturen im Westen am stärksten ansteigen.