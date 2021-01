Skitourengeher versank bis zur Brust im Schnee

Ein 42-jähriger Skitourengeher stieg in Dornbirn über den Sommerwanderweg auf der Gschwendalpe in Richtung Hochälpele auf. Da er nur mühsam vorankam, entschied er sich dazu, auf die zirka 40 Meter entfernte Skipiste zu wechseln. Zwecks Abstieg vom Grat zog er seine Schier aus - eine ganz schlechte Idee. In der Folge versank der Alpinist nämlich bis zur Brust im Tiefschnee und konnte nicht mehr weiter. In seiner Not kontaktierte er die Rettungsleitstelle, die sofort alle notwendigen Schritte einleitete. Schließlich konnte der Tourengeher von der Besatzung des Polizeihubschraubers mithilfe eines 50-Meter-Tau unverletzt geborgen.