Künstlerische Begegnungen mit einem blauen Stift

Mit einem Premierengeschenk für zwei Tänzerinnen hat 2015 alles begonnen: „Ich wollte etwas persönliches machen und habe alte T-Shirts mit Motiven bemalt, die an die intensive Probenarbeit erinnert haben“, erinnert sie sich. Das Geschenk kam so gut an, dass sie immer öfter auch als Malerin tätig wurde: „Ich habe Baby-Strampler gestaltet aber auch BHs und Schuhe - immer für Freunde.“