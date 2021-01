„Unspottable“: Wer ist Freund und wer Maschine?

Freund oder Maschine? Rein äußerlich mögen sie alle gleich aussehen, doch hinter so mancher Fassade versteckt sich in Wirklichkeit ein computergesteuerter Roboter. Sich geschickt inmitten der Maschinen vor den anderen menschlichen Mitspielern zu verstecken, ist die Aufgabe im Multiplayer-Party-Game „Unspottable“, das nach einem PC-Release im Herbst nun auch für Nintendos Switch und die Xbox One erhältlich ist.