Sternenpark wird ein Romantiker-Paradies

Naturhimmel ist Seltenheit

Viel früher soll die Region als erster Sternenpark Österreichs anerkannt werden. „Experten aus aller Welt prüfen unseren Antrag. Ich bin zuversichtlich“, so Schnaitl. Ein naturbelassener Nachthimmel ist in Europa eine Seltenheit. In größeren Städten ist es so hell, dass eine Neumondnacht von einer Vollmondnacht nicht mehr unterscheidbar ist. In der Seenregion ist es noch „dunkel“ genug. Das lockt viele Astronomen an. Laut Schnaitl werden auch Romantiker voll auf ihre Kosten kommen. Geplant ist das Package „50 Shades of Green“. Es beinhaltet eine Übernachtung im Hotel, ein Romantik-Dinner und eine Führung durch die Welt erotisierender Pflanzen. Zu sehen gibt es Aphrodisiaka wie „Heimliche Liebe“, „Jungfer im Grünen“ oder „Je länger, je lieber“.