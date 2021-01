London dementiert 560-Euro-„Bonus“ für Infizierte

Die Regierung in London hat Medienberichte zurückgewiesen, denen zufolge alle positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in England je 500 Pfund (560 Euro) erhalten sollen. Es sei keine Ausweitung der Sonderzahlung geplant, sagte ein Sprecher des Premierministers Boris Johnson am Freitag. Derzeit bekommen Menschen, die Sozialleistungen erhalten und nicht von zu Hause arbeiten können, bei einer Corona-Erkrankung 500 Pfund.