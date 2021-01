Joe Bidens Bruch mit Trumps Polit-Vermächtnis

Als Auftakt zu seiner Präsidentschaft nahm Joe Biden mit Maske im umdekorierten Oval Office am Schreibtisch, dem sogenannten Resolute Desk, Platz und unterzeichnete gleich 17 präsidentielle Verfügungen, durch die der radikale Wandel in der US-Politik klar wird. So werden die USA Mitte Februar wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten, außerdem wird der von Trump eingeleitete Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, rückgängig gemacht. Und auch ein umstrittenes Öl-Pipeline-Projekt in den USA wird gestoppt, will Biden doch mehr auf erneuerbare denn auf fossile Energien setzen.