Auf der Jagd nach Konrads Bestmarke

Bereits 454 Liga-Minuten lang ist bei Jörg Siebenhandl der Rollbalken unten - heute aber macht Rapid Jagd auf die Torsperre des Sturm-Torhüters. Doch der will seine Bilanz verteidigen und peilt sein gesamt neuntes Ligaspiel ohne Gegentor an, was seine Nationalteam-Chancen zweifellos erhöhen würde. Otto Konrad, Sturms Rekordhalter in puncto Spielen ohne Gegentor, traut seinem Nachfolger jedenfalls zu, sich das EM-Ticket zu schnappen.