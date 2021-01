Menschen mit Behinderung oft Opfer von Gewalt

Risiko Abhängigkeit

Abhängigkeiten in der Familie, in Heimen oder anderen Einrichtungen, zu wenig soziale Kontakte, zu wenig Möglichkeiten, sich auszudrücken und zu wehren – all das sind Gründe für das hohe Risiko von Menschen mit Behinderung, Gewalt zu erfahren. Ludwig Plangger, Obmann der „argeSODiT“, in der 33 Tiroler Organisationen der Behindertenhilfe Mitglied sind, verweist darauf, dass in Tirol in den vergangenen Jahren viel passiert ist, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren und Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. „Kleine Wohneinheiten statt große Betreuungseinrichtungen“, nennt Plangger ein Beispiel. Auch der neue Leitsatz „Mobile vor stationärer Betreuung“ trage zu mehr Selbstbestimmung bei.