Ben Affleck sieht nach Trennung völlig fertig aus!

Die Romanze der beiden Hollywoodstars war sowieso nie problemfrei, wie ein weiterer Insider im Interview mit „E!“ behauptet. „Ben wollte wirklich, dass die Beziehung funktioniert“, erklärte dieser, „Ana hat eine tolle Energie. Ben war immer glücklich, wenn Ana um ihn herum war. Sie will gesund bleiben und hat Ben inspiriert, es ihr gleichzutun. Doch es war kompliziert. Ana ist jung und abenteuerlustig. Wenn sie nicht arbeitet, will sie reisen. Sie will nicht in Los Angeles bleiben. Ben muss in L.A. sein, da seine Kinder hier sind.“ Vermutet wird aber auch, dass der 48-Jährige einen Rückfall in seine düstersten Zeiten gehabt haben könnte. Dafür sprechen auch die neuesten Fotos von ihm.