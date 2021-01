Misstrauensantrag gegen Bürgermeister von Gratwein

Sorge bei vielen Grundstücksbesitzern

Ein weiteres Thema in der Sitzung wird der neue Flächenwidmungsplan. Sehnsüchtig wird seit Langem auf grünes Licht von der Landesregierung gewartet. Die Opposition meint nun, dass es wegen Mängel gar nie kommen wird. Dann würden weiter die Verordnungen der Altgemeinden (2015 fusionierten vier Kommunen zu Gratwein-Straßengel) gelten. Grundstücksbesitzern drohe die Rückwidmung von Bauland in Grünland, so die Opposition. „Die betroffenen Grundstücksbesitzer sind entsetzt.“