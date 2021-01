Hier shoppen Sie die Socken von Kamala Harris nach

Die 56-Jährige Amerikanerin ist nicht nur bald offizielle Vizepräsidentin der USA, sondern auch Stilikone. So überrascht es nicht, dass die Powerfrau kürzlich in einem Video auch Socken mit der Aufschrift: „The future is female“ (“Die Zukunft ist weiblich") trug (wie auf krone.at berichtet). Mit diesem Statement bestärkt Harris nicht nur den Feminismus, sondern inspiriert auch zum Sockenkauf! Wir haben uns auf die Suche nach Statement-Socken und Shirts à la Kamala Harris gemacht.