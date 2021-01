Nach Faustschlag: Lionel Messi droht lange Sperre

Was war passiert? Messi wurde am Sonntagabend in der Schlussminute der Verlängerung nach einem Schlag auf den Hinterkopf von Gegenspieler Asier Villalibre ausgeschlossen. „Ich habe meinen Körper dazwischen gestellt, damit er nicht vorwärts kommt. Er wurde wütend, schlug mit seiner Hand in mein Gesicht und ich denke, es war eine klare Tätlichkeit“, so Villalibre.