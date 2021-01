Feistritz ob Bleiburg: Der Reichtum der Berge

Ort lebte von Bergbau

Am Fuße des Berges verläuft auch die alte Römerstraße. Funde in Unterlibitsch, Hof und Pirkdorf, wo heute der Tourismus am See boomt, bezeugen das. Auch der 170 Jahre alte Kalkbrennofen beim Feistritzbach ist ein Zeitzeuge der Geschichte dieser Region. „Einst lebte der ganze Ort vom Bergbau“, weiß Naturfreunde-Obmann Peter Winkl. „Der Bleischachtofen in der Schmelz war damals ein Wirtschaftsmotor. Dort gab es Sägewerke, Mühlen, Schmieden und viele weitere Betriebe.“