Lernen von tierischen Helden: „Baby Bea“ & Co.

„Maddie“: Verwahrlost und verlassen am Feldweg

Ihr Fall sorgte im vergangene Jahr für große Betroffenheit in der Bevölkerung: Die etwa achtjährige Malteser-Hündin „Maddie“ wurde völlig verwahrlost auf einem Feldweg in Wien Donaustadt gefunden. Ihr Fell war mit Kot verklebt und so stark verfilzt, dass „Maddie“ komplett geschoren werden musste. „Wir waren uns nicht sicher, ob ‘Maddie‘ es schaffen würde. Sie war körperlich und psychisch in extrem schlechter Verfassung“, so Thomas Benda.