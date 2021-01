„Digitale“ Mozartwoche hat Medienpartner fixiert

Die Pläne für eine vorsichtige Wiederaufnahme der Kulturbetriebe? Sie verpuffen einmal mehr in der Verlängerung eines Lockdowns. Aufs richtige Pferd gesetzt haben all jene Veranstalter, die ihre Projekte frühzeitig ohne Publikum konzipiert haben. So wie Rolando Villazón, der Intendant der Salzburger Mozartwoche 2021.