„Ein Schichtbetrieb ist sehr schwer umsetzbar“

Auch im neuen Jahr grassiert das Coronavirus, und der eigentliche Präsenzunterricht an Österreichs Schulen rückt weiter nach hinten. Der designierte Wiener Vize-Bürgermeister hat sich immer für den Unterricht in den Klassenzimmern ausgesprochen: „Ich habe mich immer für eine Planbarkeit und Präsenzunterricht eingesetzt.“ Auch wenn er Bildungsstadtrat in Wien ist, hat er in dieser Causa kein Mitspracherecht, da es eine bundesweite Angelegenheit ist. „Ich bin dafür, dass bundesweit unterschieden wird. Wir haben im Osten eine wesentlich niedrigere Fallzahl an Corona-Infizierten“, hält Wiederkehr fest.