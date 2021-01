Landesrätin: „Schüler sollen zu Hause bleiben“

Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, nach Möglichkeit in diesem Zeitraum ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Eine Betreuung durch Großeltern wird dabei nicht empfohlen. Unabhängig vom beruflichen Hintergrund ist es weiterhin möglich, das Angebot in den Einrichtungen wahrzunehmen. „Das Infektionsgeschehen macht es erforderlich, dass wir weiterhin unsere Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Die Betreuung der Kinder zu Hause leistet dabei einen wichtigen Beitrag, um weitere Ansteckungen zu verhindern, damit der aktuelle Lockdown auch die notwendige Wirkung zeigen kann“, so Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.