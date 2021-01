„Angst vor Mutation“: Merkel will Mega-Lockdown

So viele Tote wie nie seit Pandemie-Beginn

Am Donnerstag starben in Deutschland 1244 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das RKI hält deswegen einen strengeren Lockdown für sinnvoll. Wieler sprach auch an, dass viele Unternehmen zwar gute Hygienekonzepte für ihre Büros hätten, sich dann aber trotzdem größere Gruppen zum Mittagessen in der Kantine treffen würden. Es brauche „mehr verantwortungsvolle Arbeitgeber und Home-Office, wo es geht.“