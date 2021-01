Paketzustellerin gebissen und mit Kaffee verbrüht

Am Donnerstag zur Mittagszeit wollte eine 23-jährige Postlerin in einer Wohnanlage in Klagenfurt ein Paket zustellen. Dabei ist es im Stiegenhaus mit der 43-jährigen Paketempfängerin zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung gekommen, die sogar Handgreiflichkeiten und einen Polizeieinsatz nach sich zog.