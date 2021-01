Rafia, wer ist das? Er schoss Juve im Cup weiter

Der offensive Mittelfeldmann spielte von 2010 bis 2019 bei Olympique Lyon, er kam Im Juli 2019 nach Turin, für 400.000 Euro. In seiner letzten Saison glänzte er nur in der U23-Mannschaft, mit der er den Cup gewann. Er war französischer U17- und U18-Nationalspieler, eher er 2019 in der tunesischen Nationalmannschaft debütierte. Seither spielte er siebenmal für die Auswahl.