Bewährte Hausmittel am „Prüfstand“

„Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich!“ Da denkt man unwillkürlich an die Oma und ihre weisen Ratschläge. Mag. Sindelar hat diesen Tipp fachlich korrekt beleuchtet und herausgefunden: Die Erfahrung bestätigt den nützlichen Effekt, die Wissenschaft widerlegt das eher. Bereits in den 1950er-Jahren gab es eine Studie mit Probanden, die in nassen Socken und Badehose stundenlang auf kalten Gängen auf und ab gehen mussten. Ergebnis: Die Erkrankungsrate war nicht höher als in der Kontrollgruppe, deren Teilnehmer warm gekleidet herummarschieren durften. Weitere Versuche in späteren Jahren brachten uneinheitliche Resultate. Apothekerin Karoline Sindelar über die wahrscheinlich schlüssigste Erklärung, dass doch die Erfahrung stimmt: „Unterkühlung der Nasenschleimhäute bewirkt eine Gefäßverengung. Dadurch zirkulieren weniger Immunglobuline (Abwehrstoffe) in den Blutgefäßen. Kälte verlangsamt weiters die Produktion von Substanzen, die der allgemeinen Immunabwehr dienen.“