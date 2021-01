Der GAK streckt seine Fühler aus

Die Gerüchteküche brodelt: Der GAK arbeitet an einer Nachwuchsakademie für die Bundesliga, ist in Fachkreisen zu hören - und mittels Lizenztausch mit dem aussichtsreich platzierten Herbstmeister Lafnitz sei der Bundesliga-Aufstieg angepeilt. Was Sturm angeblich nachdenklich stimmt - denn dass schwarz-weiße Kooperationsspieler wie Krienzer oder Koch dem Lokalrivalen ins Oberhaus helfen, finden einige seltsam. Aber was ist wirklich dran? Die „Krone“ hat bei GAK-Geschäftsführer Matthias Dielacher nachgefragt.