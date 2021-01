Bettlerbanden mit scheinbar neuer Masche

Bevor 2016 das sektorale Bettelverbot in der Linzer Innenstadt eingeführt wurde, avancierten die Adventmärkte am Hauptplatz und im Volksgarten Jahr vor allem in der Vorweihnachtszeir zu einem wahren Bettel-Eldorado. Durch intensive Zivilkontrollen und verstärkte Präsenz des Ordnungsdienstes kam es danach zu einem spürbaren Rückgang. Doch wer nun meint, dass aufgrund der coronabedingten Absage der Märkte die meist osteuropäischen Schnorrer-Clans völlig aus der Stadt verdrängt worden sind, irrt.