Ein paar frostige Tage stehen bevor

Minusgrade stehen zurzeit an der Tagesordnung: In St. Michael im Lungau wurden am Dienstag knapp -24 Grad gemessen, auch im restlichen Salzburg zeigte das Thermometer Minusgrade an. Durch die eisigen Temperaturen war auch der ÖAMTC gefordert – er musste am Montag fast doppelt so oft zu Pannenhilfen ausrücken wie sonst. Eine „hohe Kältewarnung“ hat die Zentralanstalt für Meteorologie in Salzburg für den heutigen Mittwoch herausgegeben. Und auch danach scheint es mit viel Schneefall und Kälte weiterzugehen. Allzu viel Schnee wird aber nicht liegen bleiben – laut der Zentralanstalt für Meteorologie werden es in weiten Teilen Salzburgs nur ein paar Zentimeter sein. Nur in den Bergen wird mehr Schnee erwartet.