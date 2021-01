Ab 18. Jänner gibt es Antigentests für alle

Derzeit laufen die Einmeldungen der Gemeinden, die die 80-Jährigen und älter erheben, heißt es vom Land Kärnten. Die Vorgangsweise in dieser Altersgruppe für die im Moment vorhandenen 3900 Impfdosen lautet, Ältere zuerst. Die Impfungen erfolgen am 16. Jänner in allen Bezirks-Niederlassungen der Österreichischen Gesundheitskasse, auch die einzelnen Termine werden von der ÖGK vergeben.