Test-Stationen sind weiterhin gut besucht

„Das hat mich offen gestanden schon sehr gewundert“, kommentiert Stefan Soucek den großen Andrang bei der Test-Station im Salzburger Messezentrum. Er ist Einsatzleiter des Roten Kreuzes am Standort und sorgt für einen reibungslosen Ablauf an den 15 Test-Straßen in der Halle 10. „Es kommen ähnlich viele Leute wie an den vergangenen Test-Tagen. Der Andrang ist gut bewältigbar, die Wartezeit liegt bei etwa 15 bis 20 Minuten. 2405 Personen kamen am Montag zum Gratis-Schnelltest. Während sich rund um Weihnachten viele testen ließen, um mit gutem Gefühl Verwandte zu besuchen, überwogen nun berufliche Gründe.