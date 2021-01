Keine Schließungswelle in den Skigebieten absehbar

Ein Drittel am Arlberg

Eine Variante wäre eine abwechselnde Öffnung gewesen. „Aber unter dem Strich wäre das zu kompliziert, Stichwort Saisonkartenbesitzer, folglich hat man sich dazu entschieden, die bisherige Regelung beizubehalten“. Die sieht laut Skigebiete-test.at wie folgt aus: Zillertal Arena 90 von 147 Pistenkilometern offen, Mayrhofen 34 von 63 Kilometern offen, Hintertux (31 von 60), Hochzillertal (75 von 91), Fügen (15 von 21) und Hochfügen (36 von 46). Am Arlberg, Tirols größtem Skigebiet mit einer Pistenlänge von 305 Kilometern, steht in etwa ein Drittel zur Verfügung.