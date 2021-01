Fallzahlen und Sorgen nehmen zu

Besonders stark äußert sich das bei den anhaltenden Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Land. Erst am Samstag protestierten - wie berichtet - 150 Personen in Ternitz im Bezirk Neunkirchen. Und auch wenn dabei mehr Leute mit Maske unterwegs waren, als noch bei den vorangegangenen Aktionen in Tulln und Wiener Neustadt, sei das Infektionsrisiko durch die Maskenverweigerer vor Ort immer noch erhöht, betonen Experten. Sie meinen: „Zur wirksamen Bekämpfung der Pandemie braucht es den Abstand und aber auch den Anstand der Menschen.“