„Täter weiß nicht, was er Kindern genommen hat“

„Ich möchte den Menschen sehen, der meinen Kindern den Vater genommen hat.“ Sabrina D. wird am Freitag als Zuhörerin im Gerichtssaal in Linz sitzen, wenn sich ein 16-Jähriger aus Leonding, der ihren Ex-Mann und den Vater ihrer Kinder mit einem Faustschlag in den Tod geschickt hat, verantworten muss.