NÖ-Schutzmasken mit Qualitätssiegel aus Ungarn

Schutzmasken „made in Niederösterreich“ sollten im April 2020 zu einem der vielen (stets aber ausgebliebenen) Wendepunkte im Kampf gegen die Pandemie werden. Medienwirksam inszenierte sich die hohe Polit-Prominenz um Kanzler Sebastian Kurz dazu im zuvor gegründeten „Hygiene Austria“-Werk in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling, wo die Güter produziert werden. Was damals aber nicht dazu gesagt wurde, sorgt heute für Kritik: Denn weil die Masken hierzulande gar nicht zertifiziert werden können, muss die Qualitätsüberprüfung vorab noch in Ungarn vorgenommen werden. „Es gibt zwar auch hierzulande geeignete Institute. Diese bieten aber meist nur verkürzte Zulassungen an und nicht das CE-Zertifikat, das für europäische Sicherheitsstandards und die Qualität der Masken bürgt“, wissen Gesundheitsexperten.