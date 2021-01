Gratistests für Direktoren und Lehrer zu spät

Die gute Nachricht zuerst: Ein mobiles Team des Roten Kreuz testet kommende Woche Mitarbeiter an den 20 Sonderschul-Standorten in Salzburg. Das teilte die Bildungsdirektion am Freitag mit. Die Schüler sind davon aber ausgenommen. Lehrer und Direktoren kritisieren zudem den späten Zeitpunkt der Gratistests.