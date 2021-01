Schüsse bei Kindesabnahme in Wien-Döbling

In Anwesenheit der Polizei sollte die Kindesabnahme am Freitagnachmittag in einem Wohnheim in der Gunoldstraße erfolgen, da offenbar bereits im Vorfeld von einer möglichen Eskalation der Situation ausgegangen worden war. Tatsächlich lief die Situation völlig aus dem Ruder. Der Vater der Familie, ein 31-jähriger Staatsbürger der Dominikanischen Republik, verlor im Zuge der Kindesabnahme offenbar gänzlich die Beherrschung.