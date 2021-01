Lockdown gelockert: Italien wird zur gelben Zone

Präsenzunterricht beginnt wieder

Fünf Millionen Kinder kehrten am Donnerstag nach den Weihnachtsfeiertagen in die Schulen zurück. Schüler der höheren Jahrgangsstufen sind in fast allen Regionen dagegen weiterhin im Fernunterricht. Erst am kommenden Montag sollen in einigen Regionen die höheren Schulen für Präsenzlehre geöffnet werden.