Noch 16 Lehrlinge werden gesucht

„Die Jugendlichen erwartet eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung zum Verkaufsprofi bei einem verlässlichen Arbeitgeber“, heißt es in einer Aussendung des Lebensmittelhändlers. Gesucht werden neue Lehrlinge, gelockt wird unter anderem mit einem überdurchschnittlich hohen Gehalt: So verdient man im ersten Lehrjahr 1000 Euro, im zweiten 1240 € und im dritten 1580 €. Die Aufgaben sind vielfältig: Vom Betreuen der Regale im ersten Lehrjahr über das selbstständige Kassieren im zweiten Lehrjahr bis hin zum Übernehmen erster Führungsverantwortung im dritten Lehrjahr ist alles in der Hofer-Lehre enthalten, um später als Fach- oder Führungskraft im Unternehmen durchzustarten.