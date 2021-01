Basketball: Bulls gehen als Nummer eins ins Derby

Kapfenberg ist damit warmgeschossen für das steirische Derby am Sonntag gegen den UBSC in Graz. In das die Bulls wieder als steirische Nummer eins mit zwei Punkten Vorsprung auf den Rivalen gehen. Weil bei den Grazern in den Schlusssekunden in Gmunden der letzte Wurf nicht mehr fiel, die Dragsic-Truppe deswegen beim 76:78 die vierte Liga-Niederlage in Folge kassierte.