Überwachungskamera filmt Einbrecher: Täter gesteht

Der Hausbesitzer, der zum Tatzeitpunkt nicht daheim gewesen war, zeigte den Einbruch an, nachdem er Bilder davon auf den Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera gesehen hatte. Die Aufzeichnungen zeigen den Täter, bekleidet mit Schildkappe und Handschuhen, beim Durchstöbern und Beschädigen von Sachen und Einrichtungsgegenständen. Auf den Aufnahmen waren aber keine Details zu erkennen, sie waren also für die Polizeiarbeit wenig hilfreich. Beamte der Polizei Obervellach konnten am Tatort mehrere Spuren sowie einen Teil der Beute sicherstellen. Diese dürfte der Täter, der durch Aufbrechen der Terrassentür in das Haus eingedrungen war, bei der Flucht durch den Garten in einem Plastiksack zurückgelassen haben.